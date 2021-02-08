8 Февраля
 
14:53

Наука интернациональная, но всегда решает национальные задачи — Шмелёва.

14:51

Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».

14:50

Елена Шмелёва рассказывает о совместных проектах, реализуемых «Сириусом».

14:50

Нужна политика «принципиально иного уровня сложности» — Путин о науке

Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию в высоких технологиях и политике стран, связанную с поддержкой научных разработок, заявил президент РоссииВладимир Путинна заседании Совета по науке и образованию.

14:49

Вложения в развитие науки себя полностью оправдали — Путин

На заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин заявил, что развитие образования и науки — залог национальной безопасности и растущего уровня жизни граждан страны.

14:48

Путин: Россия занимает лидирующие позиции в создании вакцин от COVID-19

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, заявил 8 февраля президент страны Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

14:47

Путин: вакцина от коронавируса — крупных научный успех России

Россия подтвердила свои лидерские позиции в мировой науке, разработав за кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

14:47

Путин дал старт выводу нейтронного реактора в Гатчине на полную мощность

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию дал старт выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

14:46

Путин дал слово Елене Шмелёвой (это сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию).

14:43

Сегодня в День российской науки предлагаю в комплексе обсудить вопросы, связанные с формированием конкурентных условий для успешного технологического развития России, а это в том числе создание самой передовой научной инфраструктуры, которая позволяет решать сложнейшие уникальные исследовательские задачи — Путин.

14:41

Использование фабрики проектного финансирования с участием ВЭБ нужно учёным.

14:41

Жители РФ считают борьбу с COVID-19 главным достижением науки — ВЦИОМ

Жители России считают основным достижением отечественной и мировой науки последних лет борьбу с коронавирусом. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 8 февраля на сайте организации.

Борьба с коронавирусом и разработка вакцины — такой вариант выбрали 16% респондентов. На втором месте — военные разработки, новая техника, ВПК и вооружение, этот вариант выбрали ещё 10% опрошенных.

14:40

Нужно более широкое использование госсубсидий.

14:40

Нам нужна большая координация бизнеса и науки при комплексной поддержке со стороны государства.

14:39

Науке нужно задуматься над удушением качества жизни для старшего поколения.

14:39

В России 26,4% или 39 миллионов человек пребывают в возрасте, превышающим рабочий.

14:37

Учёный рассказывает, в каких сферах наша наука могла бы сделать прорыв.

14:36

В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось создать 3 вакцины от коронавируса. Это еще и новые возможности. Нам нужно иметь собственное производство биотехнологических субстанций.

14:33

Получило существенное развитие грантовое финансирование науки: с 2012 года — в 4 раза.

14:32

Слово дали руководителю научного фонда.

14:29

Президент России рассказывает об открытиях, сделанных молодыми российскими учёными.

14:28

Путин привёл интересные данные, согласно опросу, почти две трети родителей готовы поддержать желание своих детей заниматься наукой.

14:27

Только что мной подписан указ о федеральной программе в области экологии и климата — Путин.

14:25

Путин: «Важно, чтобы плоды технологического прогресса были доступны всем». Президент также отметил, что Россия — единственная страна, которая имеет три вакцины от коронавируса собственной разработки.

14:24

Пандемия повсеместно ускорила внедрение передовых разработок — Путин.

14:23

Президент России Владимир Путин пожелал учёным дальнейшей плодотворной работы и поздравил их с Днём российской науки.

14:22

Начался рост, шторки открываются, пошёл набор мощности. Президенту России пояснили, что это достаточно длительный процесс.

14:21

Владимир Путин попросил начать тестовый эксперимент выведя реактор ПИК на полную мощность.

14:19

Путин: «Знаю, что начинается важный, можно сказать знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного ректора ПИК. Помню, я был у вас на этой площадке в Гатчине, смотрел, как там все организовано».

14:18

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попросил Путина дать команду ввода реактора в работу.

14:18

Путин: у нас есть определённые проблемы с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать их.

14:16

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: белорусская сторона будет участвовать в работе реакторного комплекса  ПИК.

14:14

Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.

14:14

История национального исследовательского центра «Курчатовский институт» началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр «Курчатовский институт»).

Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.

14:13

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: «Мы запускаем прибор, который является базовым для технологических прорывов».

14:12

Президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку президент России дал слово.

14:11

Путин: надеюсь, что техника работает исправно, все меня видят и слышат.