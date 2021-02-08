Сегодня, 8 февраля, в честь Дня российской науки президент РФ Владимир Путин проводит совещание Совета по науке и образованию. Оно состоится в режиме видео-конференц-связи. Напомним, глава государства является председателем данного совета.

Также российский лидер даст старт выводу на полную мощность реакторного комплекса ПИК (РК ПИК). Этот один из самых мощных в мире высокопоточных источников нейтронов расположен на территории ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова» в Гатчине (Ленинградская область).

Установка предназначена для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий, ядерной физики, физики конденсированного состояния, материаловедения, молекулярной биофизики, производства изотопов.

Согласно президентскому указу, 2021 год объявлен в России годом науки и технологий.

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