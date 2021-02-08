Наука интернациональная, но всегда решает национальные задачи — Шмелёва.
Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».
Елена Шмелёва рассказывает о совместных проектах, реализуемых «Сириусом».
Нужна политика «принципиально иного уровня сложности» — Путин о науке
Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию в высоких технологиях и политике стран, связанную с поддержкой научных разработок, заявил президент РоссииВладимир Путинна заседании Совета по науке и образованию.
Вложения в развитие науки себя полностью оправдали — Путин
На заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин заявил, что развитие образования и науки — залог национальной безопасности и растущего уровня жизни граждан страны.
Путин: Россия занимает лидирующие позиции в создании вакцин от COVID-19
Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, заявил 8 февраля президент страны Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
Путин: вакцина от коронавируса — крупных научный успех России
Россия подтвердила свои лидерские позиции в мировой науке, разработав за кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
Путин дал старт выводу нейтронного реактора в Гатчине на полную мощность
Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию дал старт выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
Путин дал слово Елене Шмелёвой (это сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию).
Сегодня в День российской науки предлагаю в комплексе обсудить вопросы, связанные с формированием конкурентных условий для успешного технологического развития России, а это в том числе создание самой передовой научной инфраструктуры, которая позволяет решать сложнейшие уникальные исследовательские задачи — Путин.
Использование фабрики проектного финансирования с участием ВЭБ нужно учёным.
Жители РФ считают борьбу с COVID-19 главным достижением науки — ВЦИОМ
Жители России считают основным достижением отечественной и мировой науки последних лет борьбу с коронавирусом. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 8 февраля на сайте организации.
Борьба с коронавирусом и разработка вакцины — такой вариант выбрали 16% респондентов. На втором месте — военные разработки, новая техника, ВПК и вооружение, этот вариант выбрали ещё 10% опрошенных.
Нужно более широкое использование госсубсидий.
Нам нужна большая координация бизнеса и науки при комплексной поддержке со стороны государства.
Науке нужно задуматься над удушением качества жизни для старшего поколения.
В России 26,4% или 39 миллионов человек пребывают в возрасте, превышающим рабочий.
Учёный рассказывает, в каких сферах наша наука могла бы сделать прорыв.
В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось создать 3 вакцины от коронавируса. Это еще и новые возможности. Нам нужно иметь собственное производство биотехнологических субстанций.
Получило существенное развитие грантовое финансирование науки: с 2012 года — в 4 раза.
Слово дали руководителю научного фонда.
Президент России рассказывает об открытиях, сделанных молодыми российскими учёными.
Путин привёл интересные данные, согласно опросу, почти две трети родителей готовы поддержать желание своих детей заниматься наукой.
Только что мной подписан указ о федеральной программе в области экологии и климата — Путин.
Путин: «Важно, чтобы плоды технологического прогресса были доступны всем». Президент также отметил, что Россия — единственная страна, которая имеет три вакцины от коронавируса собственной разработки.
Пандемия повсеместно ускорила внедрение передовых разработок — Путин.
Президент России Владимир Путин пожелал учёным дальнейшей плодотворной работы и поздравил их с Днём российской науки.
Начался рост, шторки открываются, пошёл набор мощности. Президенту России пояснили, что это достаточно длительный процесс.
Владимир Путин попросил начать тестовый эксперимент выведя реактор ПИК на полную мощность.
Путин: «Знаю, что начинается важный, можно сказать знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного ректора ПИК. Помню, я был у вас на этой площадке в Гатчине, смотрел, как там все организовано».
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попросил Путина дать команду ввода реактора в работу.
Путин: у нас есть определённые проблемы с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать их.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: белорусская сторона будет участвовать в работе реакторного комплекса ПИК.
Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
История национального исследовательского центра «Курчатовский институт» началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр «Курчатовский институт»).
Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: «Мы запускаем прибор, который является базовым для технологических прорывов».
Президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку президент России дал слово.
Путин: надеюсь, что техника работает исправно, все меня видят и слышат.