Орск, Оренбургская область, , 07:45 — REGNUM В Орске Оренбургской области возле многоквартирного дома утром 8 февраля обнаружено тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве задержана 60-летняя местная жительница, которая является бабушкой ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По версии следствия, пьяная женщина зарезала внучку, нанеся смертельные ранения в области шеи.

Для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть человека»).