Москва, , 07:42 — REGNUM Жители планеты смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии как только доля людей с иммунитетом к коронавирусу составит 60%. Об этом 8 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Песков пояснил, что возвращение жителей планеты к нормальной жизни во многом будет зависеть от того, когда у большинства населения Земли сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. По мнению Пескова, такой момент может наступить уже к середине лета текущего года.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что по расчётам специалистов-иммунологов нужно, чтобы 60% населения получили иммунитет к заболеванию искусственным либо естественным путём. Над этим в настоящее время ведётся работа сразу во многих странах мира и иммунизация набирает обороты. Песков отметил успехи в массовой вакцинации у Израиля и рост числа привитых граждан в России и в США.

При условии нарастания темпов вакцинации мир уже в этом году сможет вернуться к нормальной жизни, какой она была до пандемии. Песков уточнил, что уже август население планеты встретит «с открытым забралом».

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