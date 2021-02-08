Санкт-Петербург, , 07:37 — REGNUM Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети рассказал, какие ковидные стационары города в ближайшее время вернутся к штатной работе по своему профилю, и с чем связано такое обратное перепрофилирование.

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По словам главы комздрава, на завершившейся неделе в стационары, принимающие больных с COVID-19 и подозрением на него, были доставлены 2959 пациентов. Это на 16,8% меньше, чем неделей ранее. Количество свободных коек в инфекционных стационарах составляет 43,3%. Поэтому наступило время обеспечить обратное перепрофилирование части коечного фонда, отметил Лисовец.

«На первом этапе к плановой работе вернутся Мариинская больница и Детская больница №5 им. Филатова. На втором этапе планируем вывести из работы с COVID-19 Городскую многопрофильную больницу №2 и часть федеральных учреждений», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 8 февраля, городская Мариинская больница Петербурга начнет принимать плановых больных и пациентов, доставляемых скорой помощью. Для них подготовлено 588 коек. Для долечивания пациентов с COVID-19, приём которых уже прекращен, сохранено 92 койки в отдельно стоящем здании. Через неделю, с 15 февраля, возобновит прием пациентов на 198 коек по хирургическому профилю Детская клиническая больница №5 им. Филатова, которая также лечит детей от ковида.

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Добавим, что Городская многопрофильная больница №2 в Озерках, которая тоже скоро вернется к обычной работе, — это один из крупнейших многопрофильных центров Петербурга по оказанию высокотехнологичной помощи населению. Коечная мощность стационара в штатном режиме составляет 1205 мест.

Напомним, за 6 февраля в Петербурге было зафиксировано 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 2339 человек. Скончалось 39 человек.

«При соблюдении противоэпидемического режима процесс снижения заболеваемости продолжится. С увеличением количества горожан, прошедших вакцинацию, снижение индикаторов эпидемического процесса будет ускоряться», — уверены в городском Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.

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