Абакан, , 06:28 — REGNUM Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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6 февраля стало известно о смерти от COVID-19 72-летнего мужчины. 7 февраля в республиканском правительстве сообщили о том, что скончались ещё три пациента с коронавирусом — 66-летняя женщина, 71-летняя женщина и 82-летний мужчина.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 399 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, по состоянию на 7 февраля в Хакасии было выявлено 20 748 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 19 331 человек.

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