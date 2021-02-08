Хабаровск, , 06:15 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв к памятному знаку «За супружеское долголетие» учредил единовременную выплату семейным парам в 25 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Памятный знак «За супружеское долголетие» вручают парам, прожившим в браке более 50 лет. С 2018 года знак получили 480 супружеских пар.

Согласно новому нормативно-правовому акту, с 15 марта 2021 года меняется статус памятного знака, а также добавляется выплата. Она полагается и тем, кто получил знак ранее.

При этом проживать на территории Хабаровского края супруги должны не менее 20 лет, предшествующих дню обращения за вручением памятного знака. Он и единовременная выплата вручаются однократно.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Приморья на выплаты многодетным семьям за автомобиль, купленный в 2021 году, предусмотрено почти 66 млн рублей. Компенсировать расходы на приобретение семейного автотранспорта могут родители, воспитывающие шесть и более несовершеннолетних детей.