Москва, , 05:04 — REGNUM Аномально тёплая для зимы неделя ожидается в азиатской части России. Об этом 7 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отклонения от климатических норм ожидаются восточнее Оби, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае. В Якутии 9 февраля температура воздуха будет на 15—18 градусов выше нормы, здесь температура воздуха составит от — 30 до — 35 градусов, что очень тепло для данного региона.

В ряде регионов отклонения от климатической нормы составят 8—12 градусов, а в некоторых районах температура воздуха будет на 4−5 градусов выше нормы. Аномально тёплые температуры будут наблюдаться в азиатской части России благодаря тому, что здесь нет антициклонных процессов и сюда будут беспрепятственно проникать тёплые воздушные массы с Охотского моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за неблагоприятных метеоусловий подразделения МЧС в ряде регионов России были переведены на усиленный режим работы.

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