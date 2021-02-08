Владивосток, , 05:01 — REGNUM В правительстве Приморья в этом году появится новое министерство, сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту ИА REGNUM.

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Новой структурой станет министерство профессионального образования и занятости, которое будет курировать профессиональную подготовку кадров в школах и занятость населения. Ведомство сформируют из двух министерств: минобразования и минтруда и социальной политики. Штатные единицы из них переведут в новое министерство.

«Новая структура станет связующим звеном между бизнесом и системой образования. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике», — пояснила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве внутренних дел России намерены объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро может войти в состав бюро специальных технических мероприятий.