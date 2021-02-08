Токио, , 04:44 — REGNUM Около 250 тысяч кур будет уничтожено в связи со вспышкой птичьего гриппа в префектуре Тиба на востоке Японии. Об этом 8 февраля сообщило агентство Kyodo.

Очаг заболевания был обнаружен на птицеферме в городе Соса и стал восьмым по счёту с начала осени на территории префектуры. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти префектуры наложили запрет на вывоз кур и яиц за территорию в радиусе 10 км вокруг птицефабрики и на перемещение продукции в радиусе 3 км от очага.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении очага птичьего гриппа в центральной части Японии. Всего по стране в связи с угрозой распространения заболевания было уничтожено более 6,1 млн голов птицы. Вспышки инфекции были зафиксированы на территории 36 птицеферм в 15 префектурах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии обнаружен ещё один очаг птичьего гриппа