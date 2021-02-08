Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Публикацию об эффективности российской вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet прокомментировал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 8 февраля в интервью JAMA Network.

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Главный инфекционист США назвал ситуацию с вакцинами в мире «гонкой» и уточнил, что будет желать успеха и победы каждому участнику этого соревнования. При этом, по мнению Фаучи, совершенно неважно, из какой страны будет победитель — из России или из Китая.

«Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя и некоторые другие страны!» — отметил Фаучи. Специалист добавил, что этот путь является путём к защите для всего человечества.

Напомним, медицинский научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Испытания подтвердили высокий уровень безопасности препарата, эффективность вакцины составила 91,6%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы назвал российскую вакцину «Спутник V» самой лучшей вакциной в мире.

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