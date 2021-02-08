Каракас, , 03:13 — REGNUM Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» назвал самой безопасной в мире президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом 8 февраля политик заявил на еженедельном совещании по вопросам здравоохранения, трансляция которого велась в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Мадуро напомнил, что в Венесуэле о безопасности и эффективности российской вакцины говорили ещё с августа 2020 года. Как пояснил президент Венесуэлы, он не собирается говорить плохо ни об одной из существующих вакцин от COVID-19, а только хотел отметить, что среди них самой лучшей является «Спутник V», и это было доказано в ходе клинических испытаний.

Также Мадуро уточнил, что в мире все стали постепенно приходить к выводу, что российская вакцина является самой безопасной в мире и показывает высокий уровень защиты организма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Российский фонд прямых инвестиций заявил о регистрации в Мексике вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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