Пекин, , 03:01 — REGNUM Пекинский суд интеллектуальной собственности принял иск Douyin против Tencent по обвинению в монополизме, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Douyin является популярной китайской платформой коротких видео, в то время как Tencent — это одна из крупнейших IT-корпораций страны, которая в том числе занимается выпуском программного обеспечения, кинопродукции, сериалов и компьютерных (мобильных) игр.

Douyin утверждает, что Tencent вводит ограничения на доступ пользователей к контенту платформы на своих социальных сетях WeChat и QQ, что является нарушением антимонопольного законодательства Китая.

Платформа подала иск в пекинский суд еще 2 февраля, попросив суд обязать Tencent прекратить свою монополистическую практику.