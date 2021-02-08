Нанкин, Китай, , 02:54 — REGNUM Китай объявил о вспышке птичьего гриппа H5N8 в прибрежном города Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства культуры и сельского хозяйства, высокопатогенный штамм гриппа был выявлен у диких птиц в одном из туристических мест города. На данный момент 17 зараженных диких птиц погибли.

Всего 647 диких птиц обитают в этой местности, по данным местных властей, которые обвили режим экстренного реагирования в связи со вспышкой. В настоящее время проводится дезинфекция зоны заражения, а также утилизация туш погибших птиц.

H5N8 является разновидностью вируса гриппа группы «А», который также известен под названием «птичий грипп». При этом, вирус представляет крайне малый риск заражения для человека, но для дикой и домашней птицы он является смертельно опасным.