Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Поддержать предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональная лига американского футбола в США) и использовать её стадионы для проведения вакцинации намерена администрация Белого дома. Об этом 7 февраля заявил президент США Джозеф Байден в интервью телекомпании CBS.

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Глава Белого дома пояснил, что федеральное правительство намерено поддержать предложение НФЛ и использовать все стадионы для проведения массовой вакцинации граждан от COVID-19. В настоящее время для этой цели используется только семь из 30 стадионов НФЛ.

Как уточнил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, коллективный иммунитет в США появится только после вакцинации от COVID-19 75% граждан. По оценкам Фаучи такого результата можно ожидать лишь через год, если не увеличить темпы вакцинации. Байден на это заметил, что власти не могут ждать так долго, поэтому будут прилагаться все усилия для увеличения производства вакцины и для наращивания темпов вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около тысячи военнослужащих американских войск помогут в проведении массовой вакцинации в США.

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