Урумчи, Китай, , 02:43 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, согласно официальной статистике, усилены меры воспитания и обучения духовного персонала, сообщает агентство Синьхуа.

В регионе есть 10 религиозных колледжей и школ, в том числе Синьцзянский исламский институт и его восемь филиалов в таких местах, как Кашгар и Хотан, и Синьцзянская исламская школа.

Эти учебные заведения ежегодно набирают определенное число студентов старших, младших и средних технических школ, причем число студентов превышает 3000 человек ежегодно.