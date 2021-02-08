Урумчи, Китай, , 02:39 — REGNUM Численность населения уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, растет устойчиво в последние годы, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно официальной статистике, с 2010 по 2018 годы численность уйгурского населения в Синьцзяне выросла с 10,17 млн до 12,72 млн человек или на 25,04%.

Темпы роста уйгурского населения не только выше, чем в среднем у всего населения Синьцзяна — 13,99%, но и выше, чем у всех национальных меньшинств — 22,14%. При этом, темпы прироста ханьского населения (титульного народа Китая), составили всего 2%.

Напомним, что перед уходом администрации Дональда Трампа из Белого дома, бывший Госсекретарь Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров. Позднее его обвинения были подхвачены администрацией нового президента США — Джо Байдена, а также британскими СМИ, которые начали наращивать накал антикитайской пропаганды, спекулируя на теме «геноцида» уйгуров.