Пекин, , 02:32 — REGNUM Пекин установит максимальную заполняемость мест в кинотеатрах города на уровне 50% от общей вместимости на время предстоящего Китайского Нового года из-за COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Ограничения будут действовать с 11 по 17 февраля, сообщили в Пекинской муниципальной администрации фильмов. Некоторые кинотеатры планируют изменить план показа фильмов на указанный период, обеспечив возврат предзаказанных билетов в связи с ограничениями.

Столица продолжает принимать строгие меры по профилактике эпидемий и борьбе с ними, несмотря на общее сдерживание недавней вспышки COVID-19. С 30 января в городе не было зафиксировано новых случаев заболевания. Китайский новых год, приходится в этом году на 12 февраля.