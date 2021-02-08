Москва, , 01:09 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность на различных предметах при комнатной температуре до трёх суток. Об этом сказано в опубликованной 8 февраля обновлённой версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-19.

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Как отмечается в методической рекомендации, коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться жизнеспособным на различных поверхностях при комнатной температуре (от 20 до 25 градусов Цельсия) в высушенном виде до трёх суток. В жидкой среде этот срок возрастает до семи суток. При температуре +4 градуса Цельсия коронавирус остаётся стабильным более 14 дней.

Уточняется, что вирус вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации. При повышении температуры окружающей среды срок жизнеспособности коронавируса сокращается. Так при 37 градусах Цельсия вирус инактивируется в течение суток, при 56 градусах Цельсия за 45 минут, а при нагревании до 70 градусов Цельсия вирус не живёт дольше пяти минут.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в организм человека через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.

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