Анкара, , 16:01 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 129 715 проведённых ПЦР-тестов, выявили 6670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 112 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 7 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 531 456, смертельных случаев — до 26 797.

Было объявлено, что общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2 440 706, при увеличении этого показателям на 8 201 за 7 февраля. Уровень пневмонии у турецких пациентов составляет 4,9%, а число тяжелобольных пациентов увеличилось на 623 человека.

Напомним, что раннее 6 февраля в Турции было подтверждено 7897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 108 смертельных случаев.