Белград, , 16:04 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7510 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1529 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппарату ИВЛ подключено 135 человек. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 7 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 407 881, а количество смертельных случаев выросло до 4126 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни в Сербию поступит большая партия вакцин от коронавируса, и с 10 февраоя снова начнётся массовая вакцинация. Он также добавил, что через два дня начнётсямассовая ревакцинация.

«Важно поддерживать здоровье населения, чувствуют ли они себя в безопасности, каковы их планы на будущее», — отметил Вучич.