Вашингтон, , 23:55 — REGNUM В Соединённых Штатах стремительно распространяется «британский» штамм коронавируса, говорится в ещё не опубликованном научном исследовании, выдержки из которого приводит The Washington Post.

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Отмечается, что темпы распространения в США британского штамма опережают на 35 — 45% аналогичные показатели других мутаций.

При этом так называемый вариант коронавируса B.1.1.7 более заразный и может приводить к большему количеству смертей. В связи с этим учёные призывают правительство принять меры по борьбе с этим штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявлено уже около 500 случаев заражения британским, южноафриканским и бразильским штаммами SARS-CoV-2. Большинство случаев заражения приписывают британскому штамму B.1.1.7. Официальные лица США обеспокоились распространением новой разновидности и пытаются наладить систему контроля за ней.

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