Любляна, , 23:57 — REGNUM В Словении за последние 24 часа выявили 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 7 февраля.

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Журналисты отмечают, что в Словении с начала пандемии выявили 173 702 случая заражения коронавирусом, и до сих пор было зафиксировано 3623 смертельных случая от COVID-19.

Ранее в правительстве Словении сообщили, что при продолжении снижения числа выявленных случаев заражения в стране будет отменен запрет на передвижение между провинциями, начальные школы откроются для всех учеников.