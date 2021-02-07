Москва, , 23:03 — REGNUM Более 30 беженцев вернулись с территории Армении в Нагорный Карабах за сутки. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщается в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

«За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 32 беженца», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также уточняется, что в свои жилища в Нагоном Карабахе из Армении в общей сложности уже вернулись 52 310 человек.

Напомним, 1 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России возвели в Нагорном Карабахе четвёртый блочно-модульный городок, предназначенный для размещения российских миротворцев.

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