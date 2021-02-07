Подгорица, , 22:29 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, еще два человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает 7 февраля черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из двух скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 88 лет, а самому младшему 61 год.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 65 227, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 838 человек.

Напомним, что 6 февраля в Черногории выявили 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.