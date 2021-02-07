Женева, Швейцария, , 21:45 — REGNUM За последние сутки в мире зафиксировано 432 332 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 105 394 301 человек. Такие данные приводит 7 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 11 752 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 302 302.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 460 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

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