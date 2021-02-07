Москва, , 20:54 — REGNUM Ответ посольства России в Литве премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием», в котором дипломаты указали на международное признание препарата, несмотря на «волну дезинформации», вызвал реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 7 февраля в социальной сети Facebook.

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«Если мозгов нет, то сказать больше нечего. Я лично жду только спутниковую вакцину», — поделилась Валентина Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление литовского премьер-министра не имеют под собой никакого обоснования, а вызваны лишь необходимостью каким-либо способом выставить Россию в негативном свете.

«Перевожу. У Литвы нету денюжек на закупку нашей вакцины, а свою не создали. А ещё много гонора и хочется гавкнуть на Россию по-любому поводу», — пишет Katia G.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что власти Литвы попросту ждут бесплатную вакцину из США или Евросоюза, а денежных средств на российский препарат у данной страны нет.

«Литва ждет, когда им подарят вакцину. Всю жизнь при Советском союзе жили на дотациях. Теперь ждут от Евросоюза подачки», — считает Татьяна Д.

Нашлись и те, кто призвал руководство России зафиксировать данное высказывание представителя Литвы.

«Необходимо сделать всё возможное, чтобы это «оружие» никогда не применялось в Литве!», — написал Виктор Ш.

Напомним, 7 февраля посольство России в Литве ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, назвавшей российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием», отметив, что препарат «Спутник V» уже добился международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».