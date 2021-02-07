Оснабрюк, Германия, , 20:36 — REGNUM В Германии как минимум 14 постояльцев дома престарелых, ранее получивших вторую инъекцию вакцины от COVID-19, заразились «британским» штаммом коронавируса. Об этом говорится в заявлении властей района Оснабрюк, где заразились пожилые люди.

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«В доме для престарелых в коммуне Бельм произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7, — говорится в заявлении. — У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем постояльцам 25 января была сделана вторая прививка».

Отмечается, что в настоящее время у инфицированных либо вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля первый случай заражения новым для Германии штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в городе Галле в федеральной земле Саксония.

В городе была обнаружена разновидность вируса, получившая маркировку «B 1.1.6». До этого такая форма SARS-CoV-2 встречалась в Норвегии и Люксембурге.

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