Салехард, , 19:57 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 62 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 61 случай.

Основные очаги заражения на 7 февраля в ЯНАО: Салехард — 12; Губкинский — 9; Муравленко — 8; Надымский район и Новый Уренгой — по 5.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 7 февраля 36 046 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 002 человека, 387 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).