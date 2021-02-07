Москва, , 20:13 — REGNUM Информация оператора проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, согласно которой судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода, вызвала бурную реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 7 февраля в социальной сети Facebook.

«Так. Подводим итоги. … Трубопровод прокладывают. Революции не случилось. Ну и что это было?!», — задаётся вопросом Кристина Ч.

Многие пользователи оказались обрадованы данной новости. Они уверены, что газопровод всё-таки будет достроен и Украина окажется в ситуации, когда транзит газа через её территории потеряет свою актуальность.

«Прекрасная новость. Северный поток-2 будет достроен и газ пойдёт в обход … режима Украины», — считает Илья Б.

Некоторые комментаторы считают, что Германия не сможет отказаться от проекта даже под давлением Соединённых Штатов. Они отметили, что на кону стоят огромные деньги и стратегический объём топлива, который позитивно сыграет на экономиках ФРГ и России.

«Германия хочет закончить проект, вложены большие деньги, скоро канцлер Германии уйдет в отставку и, вполне возможно, будет работать в «Газпроме». С её умом и связями это возможно», — пишет Иван О.

Ряд пользователей предположили, что, когда газопровод будет достроен, то Украина окажется в незавидном положении. Транзит газа через её территорию вносит существенный объём финансовых средств в бюджет.

«Трубопровод всё равно состоится, как бы США не возмущались! Но вопрос в том, что будет потом с украинской трубой и бюджетом, который и так в долгах!», — написала Галина Т.

Напомним, 6 февраля оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG объявил о том, что судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода.