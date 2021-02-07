Вадуц, 7 февраля 2021, 19:38 — REGNUM В воскресенье, 7 февраля, в Лихтенштейне проходят парламентские выборы.
Продолжительность голосования составляет всего 1,5 часа (с 10:30 до 12:00). Самым распространенным является голосование по почте — примерно 95% граждан предпочитают эту форму волеизъявления. В законодательстве Лихтенштейна не предусмотрены общественные и международные наблюдатели, интернет-голосование и видеонаблюдение на участках. Центральный электоральный орган не образуется, выборы организуют МВД, Правительство и другие государственные и муниципальные органы, а также окружные и общинные избирательные комиссии.
Необычную для России систему комментирует председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев: С седьмого февраля 2021 года в Лихтенштейне пройдут парламентские выборы. Эта страна насчитывает менее 40 тысяч избирателей, а ее квадратная площадь — всего 160 квадратных километров. Многие из особенностей их избирательной системы, на которую, они, безусловно имеют полное право, для российского взгляда смотрелись бы курьезно.