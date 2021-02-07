Вадуц, , 19:38 — REGNUM В воскресенье, 7 февраля, в Лихтенштейне проходят парламентские выборы.

Продолжительность голосования составляет всего 1,5 часа (с 10:30 до 12:00). Самым распространенным является голосование по почте — примерно 95% граждан предпочитают эту форму волеизъявления. В законодательстве Лихтенштейна не предусмотрены общественные и международные наблюдатели, интернет-голосование и видеонаблюдение на участках. Центральный электоральный орган не образуется, выборы организуют МВД, Правительство и другие государственные и муниципальные органы, а также окружные и общинные избирательные комиссии.

Необычную для России систему комментирует председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев: С седьмого февраля 2021 года в Лихтенштейне пройдут парламентские выборы. Эта страна насчитывает менее 40 тысяч избирателей, а ее квадратная площадь — всего 160 квадратных километров. Многие из особенностей их избирательной системы, на которую, они, безусловно имеют полное право, для российского взгляда смотрелись бы курьезно.

«Например, голосовать можно только в течении полутора часов с 10:30 до 12:00. Зато широко распространено голосование по почте, которым можно пользоваться в течении 12 дней. Одним из самых высоких в Европе и уж точно больше чем на выборах в Государственную Думу России является и заградительный барьер — чтобы стать депутатом, его партия должна набрать более 8%.

Интересно отметить, что несмотря на то, что в законодательстве небольшой страны вовсе не предусмотрено присутствие международных наблюдателей какого-либо негативной реакции со стороны ОБСЕ это не вызывает (Лихтенштейн является членом ОБСЕ с 1975 года).

Впрочем, если такого рода правила выборов поддержаны их населением, они имеют на это полное право. Однако и для российской практики проведения выборов заимствовать что-либо из ее опыта вряд ли возможно», — рассказал журналистам Максим Григорьев.