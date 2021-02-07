Тирана, , 20:06 — REGNUM В Албании 6 февраля в результате обследования 4539 человек выявили 1130 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый «антирекорд» для страны. Ещё 656 человек были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 84 212 случаев заражения коронавирусом. 50 875 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1434 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Среди погибших — 28 летняя женщина. Лечение от COVID-19 проходит 31 891 человек (в 4 раза выше чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 18 363— в Тиране. На стационарном лечении находятся 431 пациент, причем отмечается постоянный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания поставила новый рекорд по заражениям коронавирусом