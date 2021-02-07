Кишинёв, , 18:42 — REGNUM За последние сутки в Молдавии выявили более 300 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 326 случаев заражения SARS-CoV-2, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 164 569.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в Молдавии достигло 3543. При этом вылечились в стране 153 785 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, более 840 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили днем ранее в Молдавии за сутки.

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