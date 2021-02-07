Екатеринбург, , 18:17 — REGNUM В Свердловской области закончены аварийно-восстановительные работы на на Челябинском тракте, где днём 7 февраля произошло ДТП с участием 20 машин. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На месте ДТП. Свердловская область 66.mchs.gov.ru

Движение по трассе М-5 «Урал» восстановлено, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП спровоцировал один из водителей. Вслед за ним столкнулись порядка 20 автомобилей. Пострадавших нет.

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