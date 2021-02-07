Загреб, 7 февраля 2021, 18:35 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 7 февраля.
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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 107 пациентов.
Согласно новым официальным данным, в Хорватии с начала пандемии вывили 235 402 случая заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 5169.
Напомним, 6 февраля в Хорватии было подтверждено 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 22 смертельных случая от COVID-19.