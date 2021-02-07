Вашингтон, , 17:58 — REGNUM На территории США за минувшие 24 часа было выявлено более 100 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за минувшие сутки выявили 102 420 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 26,9 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 2 618 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 462 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 120 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2 выявили за сутки в США днем ранее.

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