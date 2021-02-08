Ульяновск, , 05:06 — REGNUM В Ульяновской области сокращается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба региона в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 7 февраля (на 17:40 мск), в Ульяновской области предварительно подтверждено за последние сутки 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, снижение суточного числа выявляемых носителей коронавируса началось 26 января.

Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 45 162 случая заражения SARS-CoV-2.

По данным оперштаба России на 7 февраля, от COVID-19 вылечились в Ульяновской области 41 526 человек, умерли 669 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 5 февраля вступил в силу ряд ограничений в условиях пандемии коронавируса: предприятиям общепита разрешили работать ночью, разрешили увеличить наполняемость спортивных залов и учреждений культуры, в очный режим обучения возвращаются вузы.