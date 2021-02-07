Тегеран, , 17:30 — REGNUM Следующая поставка российской вакцины «Спутник V» в Иран будет осуществлена до 18 февраля, заявил посол этой страны в Москве Казем Джалали.

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«Следующая поставка («Спутника V») будет осуществлена в конце месяца бахман (18 февраля)», — цитирует его агентство Fars.

Последующие поставки также будут осуществляться в конце февраля и начале марта, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» по итогам третьей фазы клинических испытаний показала очень хорошую эффективность — 91,6%. На данный момент обработаны анализы почти 20 тысяч добровольцев, которые были вакцинированы «Спутником V» в рамках третьей фазы клинических испытаний.

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