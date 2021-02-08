Ульяновск, , 06:27 — REGNUM В Ульяновской области запущен проект «Телешкола для граждан старшего поколения «На лавочке». Пенсионеров будут учить, как готовить репортажи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Отмечается, что в заволжском центре «Аврора» планируется создать телестудию, где пенсионеры смогут попробовать в себя в роли ведущего, журналиста и оператора. К примеру, они будут делиться своими интересами, навыками и умениями, высказывать свои взгляды на различные стороны жизни. В проекте примут участие представители территориальных общественных самоуправлений.

Организаторы подчёркивают актуальность создания онлайн-продуктов в условиях пандемии коронавируса и заявляют, что это также позволит привлечь внимание населения к деятельности территориальных общественных самоуправлений. Отметим, что проект поддержан Фондом президентских грантов.

Напомним, ранее в Ульяновске для поддержания физической активности пенсионеров организовали спортивные тренировки в онлайн-режиме по программе «Старшее поколение». В частности, проводятся занятия по йоге, оздоровительной и силовой гимнастике, фитнес-тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Ульяновской области режим самоизоляции для пожилых граждан, который с 16 ноября 2020 года носил обязательный характер, стал рекомендательной мерой.