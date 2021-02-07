Москва, , 17:16 — REGNUM Дело в отношении блогера Алексея Навального, возбуждено отношении нарушений им уголовных законов, считает политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Я удивлен тем, что в обществе до сих продолжается дискуссия о том, как квалифицировать дело блогера Алексея Навального. Безусловно, надо понимать одно: дело в отношении политического игрока не всегда является политическим. Необходимо отделять личность и содержание дела. Любое дело в отношении известного деятеля, неважно, блогер Алексей Навальный это или бывший губернатор Сергей Фургал, их соратники пытаются маркировать как политически мотивированное. И это, собственно, основная сложность властей всех уровней, сложность коммуникации — объяснение дела не является собственно делом. Моя позиция такова: дело в отношении оппозиционного блогера в данном случае является делом, возбужденным и проводимым в отношении его нарушений уголовных законов», — рассказал Сергей Старовойтов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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