Москва, , 16:40 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко потребовал от блогера Алексея Навального принесения публичных извинений.

Уголовное дело о клевете рассматривает 5 февраля Бабушкинский районный суд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Алексей Навальный вину в совершении преступления не признал.

Прокурор во время выступлении в суде отметил, что Алексей Навальный умышленно распространил о ветеране ложные сведения. Наблюдатели отметили вызывающее поведение Алексея Навального во время слушаний по делу об оскорблении ветерана.

Отметим также, что на процесс по делу о клевете Алексея Навального не пришли поддержать его сторонники. Журналисты не заметили в здании суда и жену блогера Юлию Навальную.

Напомним, что ветеран Игнат Артёменко лично принял участие в заседании по делу о клевете. Он в зале суда появился по видеосвязи, будучи дома. Во время заседания блогер Алексей Навальный продолжил утверждать, что над 94-летним ветераном издеваются и используют его заслуги. Хотя и их уже после нашумевшего ролика блогера с оскорблениями некоторые журналисты попытались поставить под сомнение. Сам ветеран в ходе суда о своих подвигах на фронте рассказал мало.

«Если обратиться к военным документам, которые дошли до наших дней, то становится известно, что Игнат Сергеевич Артёменко родился 28 июня в селе Виляховка Могилёвской области, на территории современной Белоруссии. Вот только, по некоторым данным, есть расхождения в годе рождения будущего ветерана. По современным источникам и в базе ресурса «Память народа», значится 1926 год.

А вот при зачислении в партизанский отряд в документах ещё проставлен 1928 год рождения. Получается, что на войну Игнат Артёменко отправился 15-летним подростком — в подполье, в отличие от фронта, значения особенно не придавали.

По воспоминаниям родственников ветерана, помогать подполью в захваченной родной деревне Игнат Артёменко начал ещё в 1942-м. Партизаны попросили парня передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Он просьбу выполнил, но его выдал немцам односельчанин. Артёменко отправили в тюрьму, но по пути ему удалось сбежать и скрыться в лесу. В захваченную деревню он периодически возвращался и выполнял задания партизан.

После проверки военной контрразведкой его определили в один из взводов созданного зимой 1943 года подразделения. Когда Игнат Артёменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение от захватчиков его родной Могилёвской области уже шло полным ходом. Причём подпольщики действовали в связке с регулярными войсками Красной армии. Поэтому вливались в войска. Как отметил внук ветерана, всех бойцов 1925 года рождения призвали, а тех, кто 1926-го, распустили временно по домам.

Дома Игнат Артёменко переболел тифом. А в 1944-м ему пришла повестка из военкомата. Именно тогда, согласно официальным документам, год рождения у него стал 1926-й, и его, 18-летнего, уже можно было призвать в регулярную армию. Из Белоруссии рядового направили в стрелковый полк в Литву, где он прошёл армейскую подготовку, а затем — в разведку.

В апреле 1945 года Артёменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. В госпитале бойца прооперировали, но доставать осколки не рискнули. Как рассказывал сам ветеран, сейчас до сих пор из-за этого пищат металлоискатели на постах досмотра и охраны. Из госпиталя Артёменко выписали в сентябре 1945-го и направили в санитарно-эпидемиологический отряд. Закончил службу ветеран в 1982-м в звании инженера-полковника.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», орден Отечественной войны II степени.

За свои подвиги Игнат Сергеевич был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени, сообщает сетевой ресурс Life.

Дмитрий Суржик. «Профессия вождя — точное соотнесение обещаний с их выполнением», — было написано в одной хорошей книге. Похоже, что современный #Берлинскийпациент хороших книг не читал и хороших манер не имеет. Иначе бы он думал, прежде чем брякать языком. Для тех, кто может и хочет думать — фотокопии документов оскорбленного ветерана, пишет на странице Евразийского исторического общества в социальной сети Исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства

Суд над оскорбителем ветерана продолжится, уверены представители общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«Первое заседание по уголовному делу против оппозиционера Алексея Навального, которому было предъявлено обвинение в клевете в адрес 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко, завершилось хуже, чем ничем: оскорбитель не извинился и продолжил свои инсинуации, оскорблённого сделали потерпевшим в ещё большей степени — он выслушал еще больше оскорблений и был вынужден снова обратиться к врачам; сердце старика не выдерживало всего этого.

Ветераны «Боевого братства» желают сил своему заслуженному соратнику — полковнику Артёменко. Игнат Сергеевич — человек совести и чести — пережил войну, выдержит и нападки персонажа без этих важнейших человеческих качеств», — уверены в движении.

«Активисты «Волонтёрской Роты Боевого Братства» глубоко возмущены тем, как ведет себя оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Господин Навальный совершенно зарвался, когда выбрал для своего пиара, оскорбление настоящего Героя Великой Отечественной. На вчерашнем заседании суда единственное, чего хотелось услышать от Навального, если у него есть хоть капля чести — извинения перед ветераном! Но… Отказавшись извиняться, он со своими сторонниками устроил настоящую травлю ветерана и его семьи. Уверенны что, видя такое недостойное поведение этой компании, многие его сторонники должны отрезветь! Великая Отечественная не обошла ни одну семью в России. Оскорбляя ветерана, в его лице он оскорбляет память миллионов погибших воинов и мирных граждан. Глумление над нашей исторической памятью недопустимо!!!», — говорится в сетевых публикациях «Волонтерской роты Боевого Братства» и группы «Эстафета поколений».

После вчерашнего суда по делу о клевете над Алексеем Навальным, во время которого подсудимый довел до сердечного приступа потерпевшего — ветерана Великой Отечественой войны Игната Артеменко, на страницах приверженцев Навального появились посты с непроверенной информацией о том, что ветеран и не воевал вовсе, мол два месяца в конце войны партизанил и весной 45-го пошел воевать.

Проведено журналистское расследование, которое показало, что Игнат Артеменко приписал себе два года и попал на фронт 15-летним подростком, помогать подполью в качестве партизана он начал еще в 1942 году. Попадал в плен к немцам, продолжил партизанить, перенес заболевание тифом, а в 1944 уже был зачислен в регулярную армию и в апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера."Подросткам, самой большой проблемой которых является отсутствие денег на дорогой телефон из рекламы или лишний поход в бар, должно быть стыдно глумиться над человеком, который специально прибавил себе возраст, чтобы воевать за свою Родину. Тем более, писать эти пасквили, даже не вникнув в ситуацию, — считает генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров, — По моему твердому убеждению, Алексей Навальный заслуживает заключения и не только за нарушение испытательного срока. А за государственную измену — за целую серию последовательных шагов по оскорблению исторической памяти нашего народа. Он действует постоянно в интересах западных спецслужб — за призывы ввести экономические санкции против России. Он призывает нанести прямой урон всей стране. И оскорбление ветерана Великой Отечественной войны — это не случайность, это часть системной кампании по глумлению над нашей исторической памятью. Уже весной 2020 года сразу несколько сторонников Навального выложили на сайт движения «Бессмертный полк России» фотографии нацистских преступников среди настоящих героев Великой Отечественной войны. И сейчас эта кампания продолжается в отношении человека, достойного огромного уважения — Игната Артеменко. Я думаю, что суд справедливо рассмотрит и накажет его, согласно нашему уголовному законодательству — за клевету. И он получит за свои уголовные преступления реальные сроки».

«Удивительную настойчивость в своей злобе демонстрируют сторонники Навального, переходя раз за разом новые границы. Сегодня телеграм-канал «Божена» заявил, что ветеран Игнат Сергеевич Артеменко, которого Навальный назвал «предателем», «нигде не воевал, на тёплом месте отсиделся».Хотели бы авторы телеграм-канала, которые пишут эту мерзость сидя в каком-нибудь теплом кафе, провести детство в оккупированной деревне, помогать партизанам, рискуя жизнью? Смогли бы потом отправиться на фронт, получить ранения, и всю жизнь посвятить себя службе Родине? Не уверена. Но в первую очередь пусть зададут себе этот вопрос сами, прежде чем оценивать, что сделал участник войны, партизан, фронтовик для Победы. Это бессовестно пытаться «взвесить» подвиги и поступки людей, подаривших нам право на жизнь. И пусть сначала внимательно изучат архивные документы (все они доступны) пообщаются с человеком лично, прежде чем делать такие заявления, оскорбляющие миллионы людей. Для тех, кто понимает, что Красная армия спасла нашу страну от геноцида, истребления и рабства важен подвиг каждого кто воевал, освобождал нашу страну от нацизма. Провел человек на фронте четыре года или один день — наша память и благодарность будет неизменна», — пишет на ресурсе «Поискового движения России» руководитель организации Елена Цунаева.

«Вот что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться. Теперь они называют ветерана «обычной штафиркой», интендантом», который «нигде не воевал, на теплом месте отсиделся». Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!» — пишет на странице ВОПД «Волонтеры победы», член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Ольга Амельченкова.