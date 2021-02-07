Лондон, , 16:38 — REGNUM В Великобритании не будут вводить «паспорта вакцинированного» для жителей страны, заявил министр Соединённого королевства по вопросам вакцинации Надим Захави в интервью Sky News.

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«Нет, мы не планируем. Мы не планируем вводить паспорт (вакцинируемого) в Великобритании», — сказал Захави, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что власти Британии не знают, «какое влияние вакцины окажут на уровень передачи вируса». Кроме того, это будет дискриминационным, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что тема введения «паспортов вакцинации» в настоящее время обсуждается в России, однако у Кремля нет какой-либо официальной позиции на этот счёт.

Он отметил, что российские власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием такого документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавирусной инфекции.