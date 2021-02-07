Москва, , 16:36 — REGNUM Не имеет смысла даже сравнивать последствия, которые возможны для участников протестных акций в России по делу блогера Алексея Навального и, и участников протестных акций по итогам выборов президента США, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Если в России даже в самом жестком виде эти последствия для простых участников, не совершивших уголовных преступлений, не превысят максимум тридцати суток ареста, то в США людям грозят реальные сроки тюремного заключения до 10 — 20 лет. В этом смысле это очень избирательная история, и те, кто говорит, чтобы сейчас отпустили Алексея Навального, например, Джо Байден, пусть прежде разберутся со своими политическими заключенными, а потом уже будут давать советы, как быть другим», — рассказал Олег Бондаренко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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