Москва, , 16:14 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано 11 рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля пресс-служба столичного управления МЧС России сообщила, что с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12° С.