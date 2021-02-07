Москва, , 15:55 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады, главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о том, что сразу на двух тепловых электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети Facebook.

«Это и есть ваше светлое будущее? Чем дальше, тем «светлее» будет», — пишет Роман Г.

Многие пользователи принялись выражаться в саркастических тонах. Некоторые из них предположили, что вину за аварии на своих станциях украинцы традиционно возложат на Российскую Федерацию.

«Возможно, я что-то пропустила. Версию о причастности Москвы они ещё не озвучили?», — задаётся вопросом Надежда З.

Ряд граждан отметил, что не совершенно не сочувствует гражданам Украины, испытывающих издержки из-за перебоев на ТЭС. Люди считают, что эта страна долгие годы чинит козни жителям Крыма и всей России, а теперь они сами столкнулись со сложностями.

«Ничего! Крым справился, когда опоры порушили и провода порезали. И эти справятся! Мороз им в помощь!», — написала Марина С.

Нашлись и те, кто призвал не издеваться над жителями Украины, которые попали в неприятную ситуацию с электростанциями. Граждане отметили, что страдать будут простые люди, а руководители, которые допустили такое, обязательно найдут себе тёплое место.

«Ну чего злопыхать, господа? Зачем уподобляться тем, кто воду перекрывает. Мерзнуть-то будут простые люди, а на их славных руководителей, на которых мы все так злы, дров и света хватит», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Напомним, 7 февраля депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о том, что сразу на двух тепловых электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков.