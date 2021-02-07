Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Свердловской области на ряде автомобильных дорог ограничено движение транспорта. Об этом сообщает глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Так, в Каменске-Уральском ограничили движение междугородних автобусов. Такие же меры приняты на участке дороги Екатеринбург — Невьянск с 1 по 41 км. Кроме того, ограничение есть на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск со 105 по 145 км, дороге Верхняя Синячиха — Ирбит — по 50 км и на дороге Нижняя Салда — Алапаевск с 30 по 80 км.

Эти меры пришлось ввести по причине неблагоприятных погодных условий, а также неудовлетворительного состояния дорог. Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в регионе прошли дожди, а затем были обильные снегопады. Ограничения обещают снять после приведения дорог в нормативное соответствие.