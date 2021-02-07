Венеция, Италия, , 15:01 — REGNUM Ежегодный Венецианский карнавал впервые стартовал в формате онлайн-мероприятия 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Венецианского карнавала.

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Костюмированный праздник в Венеции проводится в феврале ежегодно. Корни этого праздника уходят в ранее Средневековье, а сами организаторы заявляют, что он проводится с 421 года, когда, предположительно, была основана Венеция.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году организаторы карнавала решили провести его в онлайн-формате. На сайте Венецианского карнавала транслируются тематические программы, ведутся прямые трансляции, а также проводятся конкурсы на лучшие маски и костюмы.

В настоящее время в Италии действуют строгие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому в Венецию не могут приехать даже жители других областей. Потери туристического сектора в дни карнавала оцениваются в 80−90%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале городской совет Мадрида отменил ежегодный городской карнавал из-за сложной эпидемиологической ситуации.