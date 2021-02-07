Калуга, , 15:26 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 149 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 февраля. Днём ранее, 6 февраля, в регионе было зарегистрировано 153 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 42 человек, 2044 человек находятся на лечении, 24 тыс. 770 человек выздоровели, 228 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (422), в Обнинске (193), Боровском (134) и Кировском (110) районах.

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