Москва, , 15:25 — REGNUM Заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что он готов привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 7 февраля в социальной сети Facebook.

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«Я привилась первым компонентом вакцины «Спутник V». У меня даже побочек никаких не было. Супер вакцина! Спасибо нашим ученым! Собираюсь жить долго и счастливо, чего и всем желаю!», — поделилась Nadejda G.

Многие пользователи выразили своё восхищение австрийским канцлером. По их мнению, он является одним из немногих европейских политиков, сохранивших здравомыслие и способность принимать самостоятельные решения.

«Единственный молодой и здравомыслящий политик в Европе. И не потому, что хочет привиться спутником, а по ряду других политических вопросов, проблем и заговоров», — пишет Olga O.

Некоторые комментаторы принялись делиться историями того, как к российской вакцине относятся за рубежом. Граждане отметили, что иностранцы доверяют «Спутнику V» куда больше, нежели его американским или европейским конкурентам.

«Вчера я сама услышала от многих людей, что они доверяют русской вакцине больше, чем любым другим! Хочу отметить, что эти люди проживают в Испании, и мне было очень приятно это слышать», — поделилась Mari S.

Нашлись и те, кто призвал австрийского канцлера произвести вакцинацию всего населения страны российским препаратом. Граждане указывают на то, что они в скором времени намереваются посетить Австрию.

«Давай, и население заодно. Ехать туда очень надо», — написал Andrey B.

Напомним, 7 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.