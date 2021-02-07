Ереван, , 15:11 — REGNUM В Армении за сутки подтвердили 151 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 168 088 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Смертельными оказались 3117 случаев инфицирования. За сутки в Армении от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три человека.

Выздоровели с начала пандемии 159 720 инфицированных (143 за сутки). 4472 инфицированных по состоянию на 7 февраля получают лечение.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении выявили 211 носителей коронавирусной инфекции.