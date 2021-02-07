Минск, , 14:52 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1732 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране выявили 258 691 носителя SARS-CoV-2.

247 177 инфицированный выздоровел (2236 человек за сутки), 1783 — скончались (десять человек за сутки).

В стране с начала эпидемии было проведено 4 577 305 тестирований на SARS-CoV-2. В прошлые сутки специалисты провели 19 358 тестов.

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Напомним, в предыдущие сутки на территории республики выявили 1787 носителей коронавирусной инфекции.